Сергей Федоров: Федотов в ЦСКА? Не думаю, что это архисложная задача

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о возможности возвращения Ивана Федотова в ЦСКА, который подписал контракт с «Филадельфией Флайерз» по ходу прошлого сезона.

«Я так же, как и все, читаю новости из газет, поэтому это неожиданно. Хотелось бы увидеть его в ЦСКА? Наши двери всегда открыты, я не думаю, что это архисложная задача. Но, как вы знаете, армия есть армия», – передает слова Федорова «Чемпионат».

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.