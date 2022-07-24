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Емелин и Жердев могут перейти в минское «Динамо»

Клуб рассматривает возможность подписать контракты с хоккеистами.
24 июля 2022 18:18
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин и экс-нападающий итальянского «Мерано» Николай Жердев могут перейти в минское «Динамо».

По информации Metaratinfs, клуб готов предложить Емелину однолетний контракт, а Жердеву - пробоное соглашение.

Добавим, что в сезоне 2021/22 защитник сыграл 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал восемь (2+6) очков.

37-летний форвард начинал сезон в словацкой «Братиславе Кэпиталз», из которой потом перешел в «Мерано». В сумме за обе команды он провел 30 матчей, набрав 28 (12+16) очков.

источник: Metaratings.ru
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