Генменеджер «Витязя» рассказал о разрыве контракта с Одеттом

Генеральный менеджер подольского «Витязя» Игорь Варицкий объяснил, почему канадский форвард Даниэль Одетт принял решение покинуть команду.

«Я думаю, он парень молодой и несколько зависим от мнения родителей, как и другие молодые игроки, что из Европы, что из Северной Америки.

Поэтому на семейном совете они приняли решение, что Даниэль не поедет в Россию, что контракт будет расторгнут и согласно регламенту КХЛ они выплатят неустойку в 2/3 от суммы, так как это односторонний разрыв по инициативе хоккеиста», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, регулярный чемпионат сезона 2021/22 игрок провел в составе «Витязя», сыграв 45 матчей и набрав 39 (17+22) очков. В марте нападающий уехал в шведский «Эребру», но в июне принял решение вернуться в Россию.