СКА объявил о переходе Дмитрия Яшкина

Похоже, Ферстаппен — снова чемпион! Как Леклер разбил машину на Гран-при Франции и отпустил лидера уже на 63 очка

Двенадцатый этап «Формулы-1» завершился победой Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который практически гарантировал себе второе подряд чемпионское звание.