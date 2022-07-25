СКА объявил о переходе Дмитрия Яшкина

Питерский СКА объявил о подписании контракта с нападающим Дмитрием Яшкиным.
Как сообщает пресс-служба питерского клуба, русский чех будет выступать за команду до 30 апреля 2023 года.
Напомним, с 2019 по 2021 год Яшкин играл в составе московского «Динамо» и становлися лучшим снайпером регулярного первенства КХЛ. После этапа карьеры в Москве хоккеист в очередной раз уехал покорять НХЛ, однако в составе «Аризоны Койотис» успехов не добился.
Напомним, ранее из НХЛ в Россию вернулся экс-форвард «Даллас Старз» Александр Радулов.
источник: ХК СКА