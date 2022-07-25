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Минское «Динамо» заключило просмотровый контракт с Жердевым

Последними российскими клубами хоккеиста были «Нефтехимик» и рижское «Динамо».
25 июля 2022 17:35
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный чемпион мира Николай Жердев подписал пробный контракт с клубом КХЛ.

Как сообщает официальный сайт лиги, соглашение с 37-летним хоккеистом заключило минское «Динамо».

Напомним, что в минувшем сезоне Жердев выступал за словацкую «Братиславу Кэпиталз» и итальянский «Мерано».

Всего в Континентальной хоккейной лиге форвард провел 408 матчей, в которых набрал 232 (79+153) очка. В НХЛ Николай выступал за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Филадельфию».

Жердев становился чемпионом мира в 2009 и 2012 годах.

источник: КХЛ
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