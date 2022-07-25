Издание The Athletic включило контракт Капризова в десятку лучших договоров НХЛ

Издание The Athletic опубликовало список хоккеистов с лучшими контрактами в НХЛ.

Отмечается, что в десятку вошел российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. По четырехлетнему трудовому соглашению, 25-летний хоккеист заработает девять миллионов евро за один сезон.

Добавим, что первое место в рейтинге занял защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар (5 лет; 9 млн евро за сезон), признанный MVP Кубка Стэнли-2022. Вторым стал игрок обороны «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой (8 лет; 9,5 млн долларов). Тройку лучших замкнул форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (4 года; 12,5 млн долларов).