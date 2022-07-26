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Гашек раскритиковал переход Яшкина в СКА

Чешский хоккеист заключил с армейцами контракт до 30 апреля 2023 года.
26 июля 2022 15:05
автор: Владислав Корегин

Известный чешский голкипер Доминик Гашек отреагировал на появившуюся новость о том, что нападающий Дмитрий Яшкин стал игроком СКА.

Отметим, что петербургский клуб заключил с 29-летним чехом контракт до конца сезона-2022/23.

– Мне очень жаль. Работа гражданина Чехии в РФ, заключающаяся в поддержке действий России в Украине, несет опасность для нашего государства. Но я не виню хоккеиста или его агента. Чешским властям нужно было принять закон, запрещающий это, – написал Гашек в своих соцсетях.

Напомним, что 2019 по 2021 годы Яшкин выступал за московского «Динамо». Всего в КХЛ он провел 133 матча, забросил 77 шайб и отдал 60 результативных передач.

Ранее хоккеист покинул состав «Аризоны Койотис».

источник: «Советский спорт»
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Чешский хоккеист заключил с армейцами контракт до 30 апреля 2023 года.
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