Алексей Емелин стал хоккеистом минского «Динамо»

Пресс-служба минского «Динамо» сообщила о том, что к команде присоединился бывший защитник «Авангарда» Алексей Емелин.

Отмечается, что трудовое соглашение между белорусским клубом и 36-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2023 года.

Напомним, что Емелин покинул «Авангард» по окончании сезона-2021/22. Вместе с омской командой он стал обладателем Кубка Гагарина. Также этот титул защитник дважды завоевывал в составе «Ак Барса».

Всего в КХЛ Емелин провел 427 матчей, забросил 39 шайб и отдал 86 результативных передач.