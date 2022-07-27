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Тренер минского «Динамо» хочет, чтобы командой гордилась вся Белоруссия

Клуб ставит серьезные задачи на предстоящий сезон.
27 июля 2022 21:00
автор: Александр Шульгин

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт озвучил цели команды на предстоящий сезон КХЛ.

«Сейчас не думаю, что хоть кто-то из нас будет довольствоваться только первым раундом Кубка Гагарина. Мы будем решать задачи постепенно. Мы хотим быть успешными, чтобы белорусы гордились нами. Но чтобы добиться этого, нет легких путей. Команда должна тяжело работать», - приводит слова специалиста пресс-служба белорусской хоккейной федерации.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Динамо» вышло в плей-офф Кубка Гагарина, где четвертьфинале Западной конференции уступило питерскому СКА.

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