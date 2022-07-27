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Депутат Милонов заявил, что предстоящий ЧМ по хоккею в Латвии следует назвать «Вялой клюшкой»

Прибалтика вновь примет у себя турнир, отобранный у Санкт-Петербурга.
27 июля 2022 23:36
автор: Александр Шульгин

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что ЧМ-2023 по хоккею, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, отдали Латвии и Финляндии.

«Украли турнир у России, и поэтому он перестанет быть чемпионатом мира и станет разбойничьим съездом. Пандемия дала осложнение на мозг американцам, так что чемпионат мира тогда не проводился и сейчас не проходит. Тот турнир, который они будут проводить в «стране шпрот», можно назвать «Вялая клюшка», - приводит слова политика «РБ-Спорт».

Добавим, что Россия также лишилась молодежного первенства того же года, которое должны были принять Омск и Новосибирск.

Кроме того, оба турнира пропустит и сборная России, отстраненная от международных соревнований.

источник: «РБ-Спорт»
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