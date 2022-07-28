«Сент-Луис» объявил о продлении контракта с Климом Костиным

Пресс-служба «Сент-Луис Блюз» сообщила о том, что команда продлила контракт с нападающим Климом Костиным.

По информации источника, трудовое соглашение 23-летнего россиянина рассчитан до конца сезона-2022/23. Согласно данным СМИ, хоккеист заработает 750 тысяч долларов.

Напомним, что в 2017 году Костин был выбран «Сент-Луисом» в первом раунде драфта НХЛ под общим 31-м номером. В прошедшем сезоне он отыграл за клуб 40 матчей, забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

Ранее в своей карьере Костин выступал за московское «Динамо» и «Авангард».