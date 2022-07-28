«Колорадо» является главным фаворитом Кубка Стэнли-2023 по версии The Athletic

Издание The Athletic опубликовал список главных претендентов на победу в Кубке Стэнли-2023.

Отмечается, что наибольшие шансы завоевать титул имеет действующий обладатель трофея – «Колорадо Эвеланш». За победу «лавин» проголосовали 38,6% респондентов. На второй и третьей строчке расположились «Каролина Харрикейнз» (31,8%) и «Флорида Пантерз» (6,8%) соответственно.

Напомним, что в финале Кубка Стэнли-2022 «Колорадо» одержал победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» (4-2). В составе «Эвеланш» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.