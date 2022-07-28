Защитник Бэйлен покинул состав «Трактора»

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен ушел из челябинского клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды КХЛ.

Согласно данным источника, 32-летний американец, имеющий белорусское гражданство, достиг договоренности с руководством по поводу расторжения действующего контракта. При этом отмечается, что челябинцы сохранят за собой права на хоккеиста в КХЛ до конца сезона-2024/25.

Напомним, что Бэйлен выступал за «Трактор» с 2017 года. За это время он забросил 56 шайб и отдал 119 результативных передач в 294 проведенных матчах. Защитник является самым результативным защитником в истории челябинцев за время выступлений в КХЛ.