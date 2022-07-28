Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Защитник Бэйлен покинул состав «Трактора»

Хоккеист выступал за клуб с 2017 года.
28 июля 2022 15:02
автор: Владислав Корегин

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен ушел из челябинского клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды КХЛ.

Согласно данным источника, 32-летний американец, имеющий белорусское гражданство, достиг договоренности с руководством по поводу расторжения действующего контракта. При этом отмечается, что челябинцы сохранят за собой права на хоккеиста в КХЛ до конца сезона-2024/25.

Напомним, что Бэйлен выступал за «Трактор» с 2017 года. За это время он забросил 56 шайб и отдал 119 результативных передач в 294 проведенных матчах. Защитник является самым результативным защитником в истории челябинцев за время выступлений в КХЛ.

источник: ХК «Трактор»
Это интересно:
Защитник Бэйлен покинул состав «Трактора»
Хоккеист выступал за клуб с 2017 года.
28.07.2022 15:02
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Колорадо» является главным фаворитом Кубка Стэнли-2023 по версии The Athletic
«Эвеланш» являются действующими обладателями данного титула.
28.07.2022 10:52
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Сент-Луис» объявил о продлении контракта с Климом Костиным
Команда НХЛ заключила с хоккеистом однолетнее соглашение.
28.07.2022 08:26
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Депутат Милонов заявил, что предстоящий ЧМ по хоккею в Латвии следует назвать «Вялой клюшкой»
Прибалтика вновь примет у себя турнир, отобранный у Санкт-Петербурга.
27.07.2022 23:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Тренер минского «Динамо» хочет, чтобы командой гордилась вся Белоруссия
Клуб ставит серьезные задачи на предстоящий сезон.
27.07.2022 21:00
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В Латвии хотят ввести уголовную ответственность для выступающих в России спортсменов
В КХЛ остался единственный представитель прибалтийской страны.
27.07.2022 18:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Алексей Емелин стал хоккеистом минского «Динамо»
Опытный игрок заключил с командой однолетний контракт.
26.07.2022 21:50
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Гашек раскритиковал переход Яшкина в СКА
Чешский хоккеист заключил с армейцами контракт до 30 апреля 2023 года.
26.07.2022 15:05
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Салават Юлаев» подписал контракт с американцем из НХЛ
Хоккеист будет выступать в Уфе весь следующий сезон.
26.07.2022 09:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Издание The Athletic включило контракт Капризова в десятку лучших договоров НХЛ
В прошедшем сезоне россиянин набрал 116 (54+62) очков в 87 матчах за «Миннесоту».
25.07.2022 19:50
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Виктора Бута поменяют на Бриттни Грайнер? Звезда НБА дает показания в химкинском суде и ждет помощи от Байдена и Кремля
Администрация США предложила России обменять своих граждан бывшего морского пехотинца Пола Уилана и двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер на предпринимателя Виктора Бута.
Ее золотая жила. Как Алина Загитова выиграла за два года все и бросила спорт еще школьницей
Карьера этой фигуристки была едва ли не самой короткой в нашей стране. Но при этом – парадокс! – и одной из самых успешных.
Русский день в Лиге чемпионов! Черчесов разгромил словаков, Хайкин уничтожил североирландцев
В ответном матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ-2022/23 «Ференцварош» Станислава Черчесова одержал крупную победу над братиславским «Слованом» (4:1).
«Краснодар» заплатит за Галицкого 200 тысяч». Артур Григорьянц — о штрафах
Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги заседания, где рассматривались события 2-го тура РПЛ.
Если бы не Левников, не было бы никаких 1:4? РФС признал, что «Спартаку» подсудили в Краснодаре
Экспертная судейская комиссия РФС опубликовала отчеты по второму туру РПЛ. Увы, наши арбитры своими действиями явно повлияли на результаты.
Приглашение Назарова и часы от Дрейка. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ
«Зенит» превратился в российский филиал Бразилии: в нынешнем сезоне в составе чемпионов России уже семь кудесников мяча! «Плеймейкер» вспоминает их лучших предшественников, которые долгие годы определяли лицо РПЛ и приносили титулы многим клубам.
И в воздух файеры бросали! Как Дибала стал Богом Рима и побил рекорд Роналду по проданным футболкам
Совершенно потрясающие кадры пришли из Рима с, в общем-то, дежурного мероприятия - представления новичка местного футбольного клуба Пауло Дибалы.
«Гео, не бегай ко мне больше». Как РФС приоткрыл дверь на судейскую кухню
В РФС посчитали, что надо сходить в народ – и правильно сделали. В последнее время много вопросов у поклонников футбола и специалистов к механизмам принятия решений в главной футбольной организации.
Медведев побил рекорд Сафина, Непомнящему опять досталось от Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика