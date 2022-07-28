Яшкин объяснил свое решение перейти в СКА

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин рассказал о том, по какой причине он принял решение стать хоккеистом петербургского клуба.

Отметим, что петербургский клуб заключил с 29-летним чехом контракт до конца сезона-2022/23.

– Мне близок тот хоккей, который показывает СКА – это именно тот стиль игры, который мне подходит. Плюс молодой и боевой состав. В Петербурге очень перспективная команда, у которой только одна цель – Кубок. К этому и будем стремиться, я готов добиваться самых высоких целей вместе с клубом, – цитирует Яшкина клубная пресс-служба армейцев.

Напомним, что с 2019 по 2021 годы Яшкин выступал за московского «Динамо». Всего в КХЛ он провел 133 матча, забросил 77 шайб и отдал 60 результативных передач.

Ранее хоккеист покинул состав «Аризоны Койотис».