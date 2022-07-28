Овечкин призвал игроков МХЛ принимать участие в благотворительных акциях

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на встрече с журналистами призвал молодых игроков принимать участие в различных благотворительных акциях.

«Для меня большая честь участвовать в этом гала-матче, познакомиться с ребятами из следж-хоккея, узнать про этот вид спорта. У нас очень сильная команда. Всем ребятам в КХЛ и НХЛ, если у них есть возможность принимать участие в мероприятиях, которые дарят детям и их родителям улыбку, нужно этим пользоваться. При выходе на площадку мы видим, как они рады», - приводит слова хоккеиста «РИА Новости».

Добавим, что во время своего московского отпуска Овечкин успел сыграть за московское «Динамо», забив гол в товарищеском матче против команды блогеров «Амкал», а также сходил на концерт группы «Руки Вверх», где спел на сцене вместе с участниками коллектива.