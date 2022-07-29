Генменеджер «Миннесоты» рассказал о ситуации с возвращением Капризова в США

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал о ситуации с возвращением Кирилла Капризова в США.

Ранее российскому хоккеисту дважды отказали во въезде в Северную Америку.

«С ним все должно быть в порядке, и с нами все должно быть в порядке. Но это деликатный вопрос, который я лучше не буду комментировать», - приводит слова Герина журналист Майкла Руссо в соцсетях.

Напомним, в регулярном чемпионате 2021/22 Капризов провел 81 матч, в котором набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина шесть игр и восемь (7+1) очков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Капризов может стать фигурантом дела об уклонении от службы в армии. Пока россиянин не вернулся в США.