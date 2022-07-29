Овечкин высказался о переходе Яшкина в СКА

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о переходе своего бывшего одноклубника Дмитрия Яшкина в СКА.

Отметим, что петербургский клуб заключил с 29-летним чехом контракт до конца сезона-2022/23.

«Дай бог, чтобы у него получилось. Все знают, какой он игрок, как он проявил себя в Континентальной хоккейной лиге несколько лет назад», - приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, что с 2019 по 2021 годы Яшкин выступал за московского «Динамо». Всего в КХЛ он провел 133 матча, забросил 77 шайб и отдал 60 результативных передач.

Ранее хоккеист покинул состав «Аризоны Койотис».