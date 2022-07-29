Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Овечкин высказался о переходе Яшкина в СКА

Чешский хоккеист заключил с армейцами контракт до 30 апреля 2023 года.
29 июля 2022 10:00

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о переходе своего бывшего одноклубника Дмитрия Яшкина в СКА.

Отметим, что петербургский клуб заключил с 29-летним чехом контракт до конца сезона-2022/23.

«Дай бог, чтобы у него получилось. Все знают, какой он игрок, как он проявил себя в Континентальной хоккейной лиге несколько лет назад», - приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, что с 2019 по 2021 годы Яшкин выступал за московского «Динамо». Всего в КХЛ он провел 133 матча, забросил 77 шайб и отдал 60 результативных передач.

Ранее хоккеист покинул состав «Аризоны Койотис».

источник: ТАСС
Это интересно:
Овечкин высказался о переходе Яшкина в СКА
Чешский хоккеист заключил с армейцами контракт до 30 апреля 2023 года.
29.07.2022 10:00
Хоккей
В США предложили арестовать Овечкина для обмена с Россией на Грайнер
Баскетболистка была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в страну гашишное масло.
29.07.2022 09:33
Хоккей
Генменеджер «Миннесоты» рассказал о ситуации с возвращением Капризова в США
Ранее российскому хоккеисту дважды отказали во въезде в Северную Америку.
29.07.2022 09:16
Хоккей
Овечкин призвал игроков МХЛ принимать участие в благотворительных акциях
Хоккеист посетит гала-матч по следж-хоккею.
28.07.2022 22:01
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Яшкин объяснил свое решение перейти в СКА
Чешский хоккеист подписал с петербургской командой однолетний контракт.
28.07.2022 15:54
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Защитник Бэйлен покинул состав «Трактора»
Хоккеист выступал за клуб с 2017 года.
28.07.2022 15:02
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Колорадо» является главным фаворитом Кубка Стэнли-2023 по версии The Athletic
«Эвеланш» являются действующими обладателями данного титула.
28.07.2022 10:52
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Сент-Луис» объявил о продлении контракта с Климом Костиным
Команда НХЛ заключила с хоккеистом однолетнее соглашение.
28.07.2022 08:26
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Депутат Милонов заявил, что предстоящий ЧМ по хоккею в Латвии следует назвать «Вялой клюшкой»
Прибалтика вновь примет у себя турнир, отобранный у Санкт-Петербурга.
27.07.2022 23:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Тренер минского «Динамо» хочет, чтобы командой гордилась вся Белоруссия
Клуб ставит серьезные задачи на предстоящий сезон.
27.07.2022 21:00
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Армейская угроза «Зениту»? Как ЦСКА анонсировал четырех новичков
Не каждый день в наш чемпионат приезжают игроки, заигранные за приличные сборные. Они и раньше не слишком жаловали РПЛ, а после всем известных событий тем более стали редким явлением.
Яростная атака на верхний край плинтуса! Как на нашем ТВ смотрели начало нового футбольного сезона
Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Несмотря на старт чемпионата страны по футболу, зрительская аудитория продолжает пребывать в летней спячке, которой способствуют антироссийские санкции.
Виктора Бута поменяют на Бриттни Грайнер? Звезда НБА дает показания в химкинском суде и ждет помощи от Байдена и Кремля
Администрация США предложила России обменять своих граждан бывшего морского пехотинца Пола Уилана и двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер на предпринимателя Виктора Бута.
Ее золотая жила. Как Алина Загитова выиграла за два года все и бросила спорт еще школьницей
Карьера этой фигуристки была едва ли не самой короткой в нашей стране. Но при этом – парадокс! – и одной из самых успешных.
Русский день в Лиге чемпионов! Черчесов разгромил словаков, Хайкин уничтожил североирландцев
В ответном матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ-2022/23 «Ференцварош» Станислава Черчесова одержал крупную победу над братиславским «Слованом» (4:1).
«Краснодар» заплатит за Галицкого 200 тысяч». Артур Григорьянц — о штрафах
Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги заседания, где рассматривались события 2-го тура РПЛ.
Если бы не Левников, не было бы никаких 1:4? РФС признал, что «Спартаку» подсудили в Краснодаре
Экспертная судейская комиссия РФС опубликовала отчеты по второму туру РПЛ. Увы, наши арбитры своими действиями явно повлияли на результаты.
Приглашение Назарова и часы от Дрейка. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ
«Зенит» превратился в российский филиал Бразилии: в нынешнем сезоне в составе чемпионов России уже семь кудесников мяча! «Плеймейкер» вспоминает их лучших предшественников, которые долгие годы определяли лицо РПЛ и приносили титулы многим клубам.
И в воздух файеры бросали! Как Дибала стал Богом Рима и побил рекорд Роналду по проданным футболкам
Совершенно потрясающие кадры пришли из Рима с, в общем-то, дежурного мероприятия - представления новичка местного футбольного клуба Пауло Дибалы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика