Овечкин уверен, что Малкин доволен своим новым контрактом с «Питтсбургом»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил новый контракт форварда Евгения Малкина с «Питтсбургом».

Напомним, что клуб НХЛ заключил с 35-летним россиянином трудовое соглашение, рассчитанное на четыре года. В общей сложности по новому контракту Малкин заработает 24,4 млн долларов.

«Думаю, Малкин хотел подписать контракт на четыре года. Полагаю, что он доволен этими условиями», - приводит слова Овечкина ТАСС.

Добавим, что Малкин за клуб отыграл 981 матч, в которых набрал 1146 (444 + 702) очков.