КХЛ сообщила об изменениях в правилах игры на сезон-2022/23

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что с сезона-2022/23 в лиге будут изменены правила игры.

Отмечается, что изменения коснутся задержки хоккеистом шайбы у бортов, возможности судей принимать решения об отмене больших штрафов для игроков, а также выбора точек вбрасывания атакующей командой.

Напомним, ранее арбитры имели право либо повысить, либо снизить количество штрафного времени, но не отменить удаление.

Что касается задержки шайбы у бортов, то судья будет иметь возможность наказать хоккеиста малым штрафом, если после соответствующего предупреждения от рефери игрок продолжит удерживать шайбу.

Относительно выбора точки вбрасывания атакующей командой, в заявлении КХЛ говорится, что теперь данное правило будет распространяться на всю зону соперника.

Первая игра нового сезона КХЛ состоится 1 сентября в Москве. В матче за Кубок Открытия встретятся ЦСКА и «Металлург» – финалисты прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина.