Американское издание назвало Капризова лучшим левым крайним форвардом НХЛ, Овечкин - на 4-м месте

Американское издание EP Rinkside провело открытое голосование среди болельщиков о лучших левых крайних форвардом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По мнению болельщиков, лучший левый нападающий НХЛ — российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Вторым стал новичок «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро, третьим — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Четвертую позицию занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Напомним, в регулярном чемпионате 2021/22 Капризов провел 81 матч, в котором набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина шесть игр и восемь (7+1) очков.