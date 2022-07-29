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В КХЛ сообщили, что лига провела встречу со «Спартаком» по контрактному статусу латвийца Индрашиса

Ранее в СМИ появилась новость, что хоккеист перешел в «Швеннингер» несмотря на действующий контракт с красно-белыми.
29 июля 2022 18:30
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба КХЛ высказалась по поводу текущей ситуации с контрактом между «Спартаком» и латвийским нападающим Миксом Индрашисом.

По словам представителя лиги, в пятницу, 29 июля, организация провела встречу с красно-белыми относительно контрактного статуса 31-летнего хоккеиста.

– На совещании были рассмотрены все детали заключения контракта между клубом и хоккеистом, по итогам было принято решение о дальнейшей работе в данном направлении и обращении в инстанции, регулирующие переходы игроков между лигами, – приводит слова пресс-службы КХЛ «Чемпионат».

Напомним, что в начале июля «Спартак» объявил о подписании трудового сотрудничества с Индрашисом. В связи с данным переходом хоккеист был подвергнут критике в Латвии.

Недавно в СМИ появилась информация, что форвард заключил контракт с немецкой командой «Швеннингер Уайлд Уингз». При этом игрок не расторгал соглашение с клубом КХЛ.

источник: Чемпионат.com
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В КХЛ сообщили, что лига провела встречу со «Спартаком» по контрактному статусу латвийца Индрашиса
Ранее в СМИ появилась новость, что хоккеист перешел в «Швеннингер» несмотря на действующий контракт с красно-белыми.
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