Оши назвал большим ребенком партнера по «Вашингтону» Овечкина

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши дал характеристику партнеру по клубу Александру Овечкину.

Отметим, что российский хоккеист играет за «Кэпиталз» с 2005 года. Оши выступает за столичный клуб с 2015-го.

«Овечкин - просто большой ребенок, любит пошутить. Александр заводит раздевалку, лидер, который заботится о партнерах по командк. Он первым поможет, если кому-то из ребят что-то нужно. Может договориться с руководством «Вашингтона» о выходном, собрать игроков, чтобы вместе поесть», — заявил американец в эфире подкаста The Rink Live.

Добавим, что на счету Овечкина 852 шайбы в 1421 матче в регулярных чемпионатах НХЛ и в плей-офф.

На данный момент 36-летний россиянин занимает третье место в списке снайперов за всю историю лиги (780 голов).