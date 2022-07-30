ИИХФ выступила с заявлением по случаям изнасилований в канадском хоккее

Международная федерация хоккея начала расследование по делу о сексуальных домогательствах со стороны игроков молодежной сборной Канады.

Ранее в СМИ сообщалось, что в 2018 году восемь хоккеистов участвовали в изнасиловании девушки. Среди игроков были те, кто представлял молодежную сборную. Инцидент произошел в номере отеля в провинции Онтарио после чемпионата мира.

«ИИХФ запускает расследование, чтобы получить информацию об обвинениях в сексуальных домогательствах и о том, как Hockey Canada отреагировала на них», – говорится в сообщении организации.

Федерация хоккея Канады заявляет, что изучит данный инцидент и оценит, каким способом он был урегулирован.