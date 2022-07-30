«Сент-Луис» может обменять Тарасенко в «Бостон» на Пастрняка

Журналист издания The Athletic высказался относительно возможного обмена российского форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

Ранее генменеджер «Блюз» Дуг Армстронг уверен, что 30-летний хоккеист останется в составе на следующий сезон.

«Если синие собираются обменять Тарасенко сейчас, им почти необходимо получить взамен нападающего топ-6, и желательно правого крайнего нападающего. Это было бы чуть ли не сделкой в стиле «сменить обстановку», и мало игроков, которые могли бы предложить команде уровень результативности Тарасенко. Одним из них, возможно, является Давид Пастрняк из «Бостона», у которого остался один сезон по контракту (6,66 млн долларов в год), прежде чем он станет неограниченно свободным агентом в следующем межсезонье», — написал Джереми Рутерфорд.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате НХЛ Тарасенко провел 75 матчей, в которых набрал 82 (34+48) очка. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина 12 встреч и девять (6+3) очков.

«Сент-Луис» дошел до четвертьфинала розыгрыша, уступив в серии со счетом 2-4.