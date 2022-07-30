Овечкин ответил на вопрос, удастся ли ему побить рекорд Гретцки

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о разговоре с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки о рекорде по голам в НХЛ.

На данный момент 36-летний россиянин занимает третье место в списке снайперов за всю историю лиги (780 шайб). На счету Гретцки 894 гола.

«Будет ли рекорд Гретцки побит? Поживём — увидим. Когда встречаемся с Гретцки, не обсуждаем рекорд. Когда переходил на пятое, четвёртое места, он звонил, говорил: «Давай, работай. Я твой главный болельщик», — заявил Овечкин в эфире YouTube-канала «МЯЧ Production».

Ранее Александр заявил, что свою спортивную карьеру он хотел бы завершить в России.