Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин назвал имена любимых российских футболистов

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года признался, что больше всего не любит московский «Спартак».

«Мой любимый российский футболист? Конечно, Лев Яшин. А если взять из действующих игроков, Тюкавин. У него на самом деле большое будущее. Очень хорошо играет. Если продолжать работать над собой, все получится», — заявил Овечкин в эфире YouTube-канала «МЯЧ Production».

Напомним, что хоккеист принял участие в выставочном футбольном матче против блогеров и забил гол в составе «Динамо».