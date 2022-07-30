Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Овечкин рассказал, что у него была звездная болезнь

Хоккеист является воспитанником московского «Динамо».
30 июля 2022 14:20
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вспомнил момент в своей карьере, когда стал испытывать звездную болезнь.

Напомним, что хоккеист дебютировал в российской Суперлиге в сезоне-2001/02, в возрасте 16 лет.

«Был момент, когда только попал в первую команду «Динамо». Со своими сверстниками начал общаться. Когда попадаешь в команду мастеров, у тебя крыша едет. Хорошо, что со мной постоянно был мой отец, который сразу сказал: «Успокойся. Ты еще ничего не добился», – заявил Овечкин в эфире YouTube-канала «МЯЧ Production».

На данный момент 36-летний россиянин занимает третье место в списке снайперов за всю историю лиги (780 шайб). На счету Уэйна Гретцки 894 гола.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Овечкин рассказал, что у него была звездная болезнь
Хоккеист является воспитанником московского «Динамо».
30.07.2022 14:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Овечкин назвал имена любимых российских футболистов
Хоккеист заявил, что лучшим в мире является Лионель Месси.
30.07.2022 13:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Овечкин ответил на вопрос, удастся ли ему побить рекорд Гретцки
Россиянин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года.
30.07.2022 12:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Сент-Луис» может обменять Тарасенко в «Бостон» на Пастрняка
Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году.
30.07.2022 11:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
ИИХФ выступила с заявлением по случаям изнасилований в канадском хоккее
Хоккеистов могут дисквалифицировать пожизненно.
30.07.2022 11:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Оши назвал большим ребенком партнера по «Вашингтону» Овечкина
Клуб завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.
30.07.2022 08:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В КХЛ сообщили, что лига провела встречу со «Спартаком» по контрактному статусу латвийца Индрашиса
Ранее в СМИ появилась новость, что хоккеист перешел в «Швеннингер» несмотря на действующий контракт с красно-белыми.
29.07.2022 18:30
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Американское издание назвало Капризова лучшим левым крайним форвардом НХЛ, Овечкин - на 4-м месте
Голосование проводилось среди местных болельщиков.
29.07.2022 16:45
Хоккей
автор: Александр Бойченко
КХЛ сообщила об изменениях в правилах игры на сезон-2022/23
Новый сезон стартует 1 сентября.
29.07.2022 16:22
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Овечкин уверен, что Малкин доволен своим новым контрактом с «Питтсбургом»
Ранее россиянин подписал четырехлетнее соглашение.
29.07.2022 11:39
Хоккей
«Зенит» — мой шанс, бразильцы — мои друзья». Что нужно знать о главном приобретении чемпионов России летом-2022
Тренировался под звуки выстрелов, учился у Бергкампа, забил за «Зенит» в первом же официальном матче. «Плеймейкер» рассказывает о колумбийском форварде Матео Кассьерре, который имеет все шансы стать главной ударной силой сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.
«Питер может легко забить три мяча, а пропустить — не больше одного». Прогноз Ловчева на матч «Зенит» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев рассказал «Плеймейкеру», в каком случае железнодорожники могут избежать крупных неприятностей в центральном матче 3-го тура РПЛ с действующим чемпионом (30 июля, 17:30).
Анкалаев справится с Львиным Сердцем, Павлович побьет Черного Зверя! Расклад и лучшие ставки на UFC 277
В ночь на 31 июля в Далласе пройдет масштабный турнир UFC, который интересен не только главным боем Аманды Нуньес против Джулианны Пеньи. «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Шоу Сафонова в первой игре с Fan ID! Как «Краснодар» разгромил «Урал» в матче с двумя пенальти и полупустыми трибунами
В стартовом поединке 3-го тура РПЛ «быки» на выезде победили «Урал» - 3:1.
«Хочу сняться в кино. Можно и в фильме ужасов». Эксклюзив с Алиной Загитовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала «Плеймейкеру» о вождении автомобиля, съемках в «Ледниковом периоде», боксе и умении владеть клюшкой.
Роналду у разбитого корыта! Обмен на Гризманна зарубили, трансфер в Лиссабон — заблокировали
Криштиану Роналду, вокруг которого много слухов о его уходе из «МЮ», решил прервать молчание и наехал на прессу.
200 тысяч за ужин с Орзул, по 150 тысяч — за артефакты от Большунова и Загитовой! Как прошел аукцион «Гольф во благо»
В гольф-клубе «Пестово» состоялся благотворительный аукцион «Гольф во благо» в поддержку фонда «Созвездие Добра», организованный «Лигой Ставок» и Федерацией гольфа Московской области. По итогам мероприятия было собрано более миллиона рублей на нужды сирот Казани.
А не замахнуться ли Хэмилтону на первую победу в сезоне? Расклады перед Гран-при Венгрии
29 - 31 июля на автодроме «Хунгароринг» пройдет тринадцатый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
3-й тур РПЛ с матчем «Зенит» — «Локомотив»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
29 - 31 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о третьем туре.
Армейская угроза «Зениту»? Как ЦСКА анонсировал четырех новичков
Не каждый день в наш чемпионат приезжают игроки, заигранные за приличные сборные. Они и раньше не слишком жаловали РПЛ, а после всем известных событий тем более стали редким явлением.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика