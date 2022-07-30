Овечкин рассказал, что у него была звездная болезнь

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вспомнил момент в своей карьере, когда стал испытывать звездную болезнь.

Напомним, что хоккеист дебютировал в российской Суперлиге в сезоне-2001/02, в возрасте 16 лет.

«Был момент, когда только попал в первую команду «Динамо». Со своими сверстниками начал общаться. Когда попадаешь в команду мастеров, у тебя крыша едет. Хорошо, что со мной постоянно был мой отец, который сразу сказал: «Успокойся. Ты еще ничего не добился», – заявил Овечкин в эфире YouTube-канала «МЯЧ Production».

На данный момент 36-летний россиянин занимает третье место в списке снайперов за всю историю лиги (780 шайб). На счету Уэйна Гретцки 894 гола.