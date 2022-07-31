Защитник «Спартака» Никишин стал хоккеистом СКА

Пресс-служба СКА сообщила о том, что к команде присоединился защитник «Спартака» Александр Никишин.

По информации источника, 20-летний россиянин пополнил состав армейцев в результате обмена. Отмечается, что в стан красно-белых отправились защитник Никита Седов, а также нападающие Федор Свечков, Никита Чибриков, Павел Кукштель и Максим Кровяков. При этом петербуржцы передали московскому клубу права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.

Напомним, что Никишин защищал цвета «Спартака» с 2019 года. Всего в КХЛ он провел 105 матчей, забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач.

В составе сборной России он стал обладателем серебряной медали Олимпиады-2022.