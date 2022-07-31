Кожевников прокомментировал обмен Никишина из «Спартака» в СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на обмен защитника Александра Никишина из московского «Спартака» в СКА.

Напомним, что в составе сборной России 20-летний хоккеист стал обладателем серебряной медали Олимпиады-2022.

«Кто выиграл от этого обмена? Обе стороны. СКА получил топового защитника, игрока сборной России, «Спартак» же игроков, которые уже могут играть в КХЛ. Борис Миронов работал с молодёжью, не думаю, что с новыми молодыми игроками у него возникнут проблемы», - приводит «Чемпионат» слова Кожевникова.

Напомним, что Никишин защищал цвета «Спартака» с 2019 года. Всего в КХЛ он провел 105 матчей, забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач.