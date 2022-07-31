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Тренин недоволен предложением «Нэшвилла» по новому контракту

Уроженец Челябинска дебютировал в составе «Предаторз» в 2019 году.
31 июля 2022 15:15
автор: Александр Поволоцкий

Российский форвард Яков Тренин и «Нэшвилл» не могут прийти к соглашению по новому контракту.

Как сообщает в своем твиттере инсайдер Эллиот Фридман, 25-летний хоккеист остался недоволен предложением клуба. «Нэшвилл» предложил Якову контракт на два сезона с зарплатой 1,35 миллиона долларов. Нападающий хочет заключить соглашение на один год на сумму 2,4 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин обратился в арбитраж НХЛ.

Всего в лиге Тренин провел 146 матчей, в которых набрал 41 (24+17) очко.

источник: «Советский спорт»
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