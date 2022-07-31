«Для нас нет места в СКА». Хоккеист Свечков рассказал, как Ротенберг убрал ряд игроков

Нападающий Федор Свечков рассказал, как главный тренер СКА Роман Ротенберг решил убрать из команды ряд молодых хоккеистов.

«Ротенберг? Да, у нас был разговор. Он поблагодарил нас за работу и сказал, что сейчас для нас нет места в СКА, что в «Спартаке» у нас будет больше возможностей, что этот обмен должен пойти на пользу нашему развитию», - приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне стало известно, что питерцы пополнили свой состав защитником Александром Никишиным, выступавшем в «Спартаке». В обмен красно-белые получили пятерых игроков, включая Свечкова, а также права еще на четверых хоккеистов.