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Овечкин вошел в четверку величайших спортсменов Вашингтона

Лучших спортсменов 13 городов США определяли в проекте SN Rushmore.
Овечкин вошел в четверку величайших спортсменов Вашингтона
01 августа 2022 08:15
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

Российского хоккеиста Александра Овечкина включили в список четырех величайших спортсменов города Вашингтон, сообщает The Sporting News.

Данные список составлялся в рамках проекта SN Rushmore, который ставил перед собой цель определить четырех лучших спортсменов в 13 городах США, включая столицу страны. Для попадания в топ-4 атлет должен не менее 20 лет провести в одной из пяти лиг, а именно в НФЛ, MLB, НХЛ, НБА и WNBA.

Помимо Овечкина в список лучших спортсменов Вашингтона попали футболиcт Даррелл Гринн, бейсболист Уолтер Джонсон и баскетболист Уэс Анселд.

Напомним, что Овечкин с 2005 года играет за клуб НХЛ «Вашингтон», в составе которого завоевал в 2018 году Кубок Стэнли.

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Овечкин вошел в четверку величайших спортсменов Вашингтона
Овечкин вошел в четверку величайших спортсменов Вашингтона
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