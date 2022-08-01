Овечкин вошел в четверку величайших спортсменов Вашингтона

Российского хоккеиста Александра Овечкина включили в список четырех величайших спортсменов города Вашингтон, сообщает The Sporting News.

Данные список составлялся в рамках проекта SN Rushmore, который ставил перед собой цель определить четырех лучших спортсменов в 13 городах США, включая столицу страны. Для попадания в топ-4 атлет должен не менее 20 лет провести в одной из пяти лиг, а именно в НФЛ, MLB, НХЛ, НБА и WNBA.

Помимо Овечкина в список лучших спортсменов Вашингтона попали футболиcт Даррелл Гринн, бейсболист Уолтер Джонсон и баскетболист Уэс Анселд.

Напомним, что Овечкин с 2005 года играет за клуб НХЛ «Вашингтон», в составе которого завоевал в 2018 году Кубок Стэнли.