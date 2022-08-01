КХЛ окажет поддержку вратарю «Амура» Калниньшу

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский пообещал оказать поддержку латвийскому голкиперу Янису Калниньшу, который подписал контракт с «Амуром».

Ранее Федерация хоккея Латвии отклонила запрос на проведение данного трансфера.

«Надо звонить адвокатам, необходимо смотреть регламент. Я думаю, конечно, мы будем способствовать тому, чтобы парень играл в КХЛ. Какие санкции может применить к Калниньшу латвийская федерация? Я не знаю. Необходимо знать их закон, чтобы ответить на этот вопрос», - цитирует Каменского Vprognoze.ru.

Минувший сезон Калниньш завершал в финской «Таппаре», где провел всего два матча. Тауже латвийский голкипер имеет опыт игры в КХЛ в составе рижского «Динамо» и «Йокерита».