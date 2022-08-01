Московское «Динамо» объявило о подписании контракта со шведским нападающим Лильей

Московское «Динамо» объявило о подписании двухлетнего контракта со шведским форвардом Якобом Лильей.

«Якоб Лилья — шведский нападающий с хорошим катанием и отличным броском, состоявшийся хоккейный снайпер. Говоря «снайпер», я оперирую количеством заброшенных шайб в КХЛ и тем фактом, что Якоб является одним из лидеров двух последних чемпионатов по проценту реализованных бросков. Помимо атакующих качеств, выделяет высокая работоспособность, что подтверждается его средним временем, проведенным на льду в обоих сезонах. В большинстве Лилья отлично действует на пятаке и под воротами. Верим, что он сможет разнообразить атакующий потенциал команды и стать любимцем болельщиков», - цитирует официальный сайт «Динамо» слова генерального менеджера Алексея Сопина.

Последние два года 29-летний хоккеист провел в «Барысе». В прошлом сезоне он набрал 27 (16+11) очков в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также забросил два шайбы и отдал одну голевую передачу в пяти играх Кубка Гагарина.

До прихода в казахстанскую команду шведский форвард играл в НХЛ, выступая за «Коламбус». На взрослом уровне Лилья стал серебряным призером шведской хоккейной лиги в составе «Юргордена».