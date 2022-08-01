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Новичок «Динамо» Лилья хочет разорвать контракт с российским клубом

Срок контракта с хоккеистом составляет два года.
01 августа 2022 16:30
автор: Александр Поволоцкий

Форвард московского «Динамо» Якоб Лилья изъявил о желании разорвать контракт с клубом.

Напомним, что о переходе 29-летнего хоккеиста из «Барыса» в стан бело-голубых было официально объявлено сегодня, 1 августа.

«Хочу расторгнуть контракт. У меня был шанс на это, я разговаривал с одним швейцарским клубом, а также «Мальме» и «Линчепингом», которые могли выкупить соглашение. Сам не могу этого сделать, у меня нет таких финансовых возможностей, не хватит денег», — цитирует Лилью Expressen.

Отмечается, что соглашение шведского хоккеиста с «Динамо» было достигнуто в феврале.

Последние два года 29-летний хоккеист провел в «Барысе». В прошлом сезоне он набрал 27 (16+11) очков в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также забросил два шайбы и отдал одну голевую передачу в пяти играх Кубка Гагарина.

источник: Expressen
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