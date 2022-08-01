Панарин уступит по зарплате в следующем сезоне НХЛ только Сегину

Самым высокооплачиваемым игроком в сезоне-2022/2023 НХЛ станет форвард «Далласа» Тайлер Сегин.

Канадский нападающий заработает по итогам следующего чемпионата 13 миллионов долларов. На втором месте по заработку расположился российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артем Панарин. Его зарплата составит 12,5 миллионов за сезон.

Пять хоккеистов заработают по двенадцать миллионов долларов. Речь идет о российском голкипере «Флориды» Сергее Бобровскому, форварде «Пантерз» Александре Баркове, нападающем «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, защитнике «Ойлерз» Дарнелле Нурсе и защитнике «Сан-Хосе» Эрике Карлссоне.

Добавим, что Сегин заработает по восьмилетнему контракту 78,8 миллионов.