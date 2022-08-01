Стало известно, когда Капризов прибудет в расположение «Миннесоты»

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов готов в ближайшее время начать предсезонку в составе клуба.

Как сообщает The Athletic, сейчас 25-летний находится в Нью-Йорке. Он прилетел туда из Турции. В Миннесоту россиянин прибудет во вторник, 2 августа.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кириллу дважды отказали в выдаче американской визы. Также говорилось о проблемах хоккеиста с военным билетом. Капризова подозревали в его покупке.

Напомним, что в прошлом сезоне россиянин провел в регулярном чемпионате НХЛ 81 матч и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф на счету Капризова шесть игр и 8 (7+1) очков.