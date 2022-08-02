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КХЛ нашла титульного спонсора

Лига расширила сотрудничество с букмекерской компанией.
КХЛ нашла титульного спонсора
02 августа 2022 13:46
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК ЦСКА

КХЛ сообщила, что букмекерская компания Фонбет стала титульным партнером чемпионата до окончания сезона-2024/25.

«Рады объявить о заключении соглашения с компанией Фонбет о титульном партнерстве всего чемпионата КХЛ. Фонбет стал за эти годы нашим надежным партнером, а продленный в прошлом году контракт показал, что мы одинаково смотрим на процесс развития нашего партнерства. Титульное партнерство – это зарекомендовавшая себя практика всего международного спорта, которая позволяет повышать уровень предлагаемого сервиса зрителям как на трибунах, так и в онлайне», - приводит слова вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова пресс-служба лиги.

Добавим, что первая игра регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 состоится 1 сентября в Москве. В матче за Кубок Открытия встретятся ЦСКА и «Металлург» – финалисты прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина. Напомним, что обладателем трофея в этом году стали армейцы.

Седьмой матч финальной серии следующего сезона запланирован на 29 апреля 2023 года. Плей-офф должен начаться 1 марта.

источник: КХЛ
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