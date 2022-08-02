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ФХР объявила о создании сборной молодых звезд России до 25 лет

Команда сыграет с клубами КХЛ на турнире в Сочи
02 августа 2022 16:44

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) объявила о создании нового проекта, сборной молодых звезд U25.

Отмечается, что в эту команду войдут хоккеисты до 25 лет, выступающие в России.

«Проект направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных команд России - молодежной и юниорских сборных, вершиной которой он станет», - говорится в заявлении организации.

Добавим, что свой первый турнир эта команда проведет на турнире в Сочи. Вторым стартом станет Кубок Первого канала. В мае сборная сыграет в разных городах России с клубами КХЛ.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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