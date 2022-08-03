Мичков назначен капитаном сборной России до 25 лет

Федерация хоккея России назвала капитана национальной команды в возрасте до 25 лет, которая примет участие в Sochi Hockey Open-2022.

Им стал нападающий Матвей Мичков. Ассистентами капитана назначены защитник Владимир Грудинин и форвард Алексей Ожгихин.

Напомним, что помимо сборной России на Sochi Hockey Open-2022 выступят СКА, минское «Динамо», «Авангард», «Адмирал» и «Сочи».

Турнир пройдет с 3 по 9 августа.

Сборная России U25 проведет свой первый матч сегодня, 3 августа, сыграв против «Авангарда», встреча начнется в 12:00 по московскому времени.