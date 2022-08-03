Сборная России в возрасте до 25 лет обыграла «Авангард» в матче открытия Sochi Hockey Open-2022

Сборная России в возрасте до 25 лет в матче открытия Sochi Hockey Open-2022 победила омский «Авангард» со счетом 4:3.
За национальную команду забивали Александр Волков (8-я минута), Прохор Полтапов (42), Виктор Неучев, реализовавший численное преимущество (45), и Дмитрий Бучельников (54).
У клуба заброшенными шайбами отличились Владимир Ткачев (34), Арсений Грицюк (47) и Рид Буше (47).
4 августа сборная России сыграет с минским «Динамо», а «Авангард» попробует набрать первые очки в матче против «Сочи».
Sochi Hockey Open-2022.
Россия (U25) - «Авангард» (Омск) - 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)
0:1 – Волков (Грошев), 7:23
1:1 – Ткачев (Грицюк, Гуляев), 33:10
2:1 - Полтапов (Кателевский), 41:27
3:1 - Неучев (Кабуш, Юров), 44:11 - Бол.
3:2 - Грицюк (Давыдов), 46:17
3:3 - Буше (Толчинский), 46:39
4:3 - Бучельников (Мичков, Кирсанов), 52:43
Вратари: Иванов - Галимов (00:00-30:20), Демченко (30:20-60:00)