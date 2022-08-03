Капризов вернулся в расположение «Миннесоты»

Российский нападающий Кирилл Капризов вернулся в расположение «Миннесота Уайлд».

Об этом сообщил CBS News, добавив, что тренировочный лагерь команды начнется лишь 21 сентября. Тогда форвард и встретится со своими партнерами для подготовки к следующему сезону.

Напомним, Капризов проводил отпуск в России, и у клуба были серьезные опасения по поводу его возвращения в США на фоне скандала с Иваном Федотовым.

В регулярном чемпионате 2021/22 россиянин провел 81 матч, в котором набрал 108 (47+61) очков.