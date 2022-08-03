Казахстан и Белоруссия примут участие в Кубке Первого канала

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, какие команды примут участие в традиционном Кубке Первого канала.

«Сборная России U25 примет участие в Кубке Первого канала наряду с первой сборной России, сборной Белоруссии и Казахстана. А потом, после окончания сезона КХЛ, отправится в турне по российским городам», - приводит слова функционера и тренера Sport24.ru.

Напомним, турнир традиционно проходит в российской столице в середине-конце декабря и раньше являлся этапом Евротура до исключения оттуда сборной России.