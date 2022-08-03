Морозов рассказал, введут ли перекрестный плей-офф в Кубке Гагарина

Президент КХЛ Алексей Морозов признался, что руководство лиги пока не решило, в каком формате пройдет плей-офф Кубка Гагарина сезона 2022/23.

«Окончательного решения пока нет - нужно проработать вопрос с ФХР, обсудить с клубами, как они видят эту ситуацию, и уже потом прийти к варианту, который вынесем на обсуждение Совета директоров. Хотелось бы, чтобы к началу чемпионата все уже понимали, каким будет его второй этап», - приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, в настоящее время представители Западной и Восточной конференций не могут пересечься вплоть до финала турнира. Ранее была озвучена идея, чтобы команды разных конференций бились друг с другом, начиная с самых ранних стадий.