Знарок прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался относительно погони российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Отметим, что на данный момент 36-летний россиянин занимает третье место в списке снайперов за всю историю НХЛ (780 шайб). На счету Гретцки 894 гола.

«Интересна ли мне его погоня за Гретцки? Я понимаю, что на Сашу идет очень большое давление. А я думаю, у него и так всё получится. Он все это тоже понимает», - цитирует Знарка «Матч ТВ».

Добавим, что под руководством специалиста Овечкин выступал на трех чемпионатах мира. В 2014 году сборная России выиграла турнир.