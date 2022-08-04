Волкова в Финляндии заставляли заклеивать российский флаг на шлеме

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков высказался об отношении кмроссийским хоккеистам в Финляндии.
Напомним, что в минувшем сезоне 24-летний хоккеист защищал цвета клуба «Порин Эссет».
«Из неприятного — это то, что пришлось флаг заклеивать. Я сидел в раздевалке, ко мне подошли и сообщили, что лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. А у меня на шлеме было их два — финский и русский. Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я же рисовал их для дружбы, а не для вражды. Что касается лично негатива ко мне, то либо я не понял, либо этого не было. На улице меня никто не ловил», – приводит Sports.ru слова Волкова.
источник: Sports.ru