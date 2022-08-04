Мичкову потребовалась помощь медиков после силового приема Емелина на турнире Sochi Hockey Open

Нападающему сборной России до 25 лет Матвею Мичкову потребовалась помощь медиков на турнире Sochi Hockey Open.

Во втором периоде матча с минским «Динамо» форвард столкнулся с защитником соперников Алексея Емелина. После силового приема Мичков отправился на скамейку запасных, где ему оказали помощь пврачи.

Добавим, что встреча завершилась победой минской команды со счетом 5:3.

Ранее сборная России до 25 лет выиграла у омского «Авангарда», а »Динамо» уступило петербургскому СКА.