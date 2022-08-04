«Торпедо» нанесло поражение «Трактору» в контрольном матче

В Нижнем Новгороде завершился контрольный матч, в котором «Торпедо» принимало челябинский «Трактор».
Встреча завершилась со счетом 6:2 (5:1, 0:0, 1:1) в пользу хозяев льда.
У »Торпедо» дубль оформил Денис Венгрыжановский (3-я и 58-я минуты). По шайбе забросили Сергей Гончарук (6), Николай Коваленко (10), Алексей Кручинин (16) и Илья Кудряшов (17).
В составе »Трактора» голы в активе Тему Пулккинена (9) и Никиты Тертышного (47).
Отметим, что нижегородский клуб провел первый матч под руководством Игоря Ларионова.
В минувшем сезоне «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, а «Торпедо» заняло девятое место на Западе.
источник: «Советский спорт»