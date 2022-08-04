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«Торпедо» нанесло поражение «Трактору» в контрольном матче

Нижегородский клуб проводил первую игру под руководством нового наставника.
04 августа 2022 15:30
автор: Александр Поволоцкий

В Нижнем Новгороде завершился контрольный матч, в котором «Торпедо» принимало челябинский «Трактор».

Встреча завершилась со счетом 6:2 (5:1, 0:0, 1:1) в пользу хозяев льда.

У »Торпедо» дубль оформил Денис Венгрыжановский (3-я и 58-я минуты). По шайбе забросили Сергей Гончарук (6), Николай Коваленко (10), Алексей Кручинин (16) и Илья Кудряшов (17).

В составе »Трактора» голы в активе Тему Пулккинена (9) и Никиты Тертышного (47).

Отметим, что нижегородский клуб провел первый матч под руководством Игоря Ларионова.

В минувшем сезоне «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, а «Торпедо» заняло девятое место на Западе.

источник: «Советский спорт»
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