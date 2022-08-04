Филатов прокомментировал эпизод с силовым приемом Емелина против Мичкова на турнире в Сочи

Главный тренер сборной России до 25 лет Владимир Филатов рассказал о состоянии капитана команды Матвея Мичкова, получившего повреждение в матче с минским «Динамо» на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.

Напомним, что во втором периоде защитник белорусской команды Алексей Емелин применил силовой прием против молодого форварда. Мичкову оказывали помощь на скамейке запасных.

«Матвей уехал на обследование. Опытный хоккеист в составе «Динамо» сделал свое дело. К сожалению. Не думаю, что это правильный способ воспитания молодежи. Был удар в колено», - цитирует Филатова Sport24.

Добавим, что «Динамо» одержало победу со счетом 5:3.