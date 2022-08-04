«Любят и ждут». Фетисов позвал российских хоккеистов из зарубежа на родину

Двукратный олимпийский чемпион в хоккее Вячеслав Фетисов призвал российских хоккеистов, выступающих за границей, вернуться домой.

«Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут. Тут никто не будет просить заклеивать флаг. Регламент финской лиги, видимо, не любит Россию, хоть я считаю, что это полнейший бред. То, что сейчас происходит в мире - это ужасно и на эту ситуацию это тоже распространяется», - приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».

Напомним, накануне голкипер московского «Динамо» Константин Волков признался, что во время выступления в Финляндии его заставляли заклеивать изображенный на шлеме российский флаг.